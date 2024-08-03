Суд приговорил казанца, протащившего инспектора ДПС на капоте, к трем годам лишения свободы условно

Суд признал 17-летнего жителя Казани виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по РТ Андрей Шептицкий, инцидент произошёл в марте 2024 года.
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