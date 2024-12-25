В Караганде раскрыта схема кибермошенничества

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных департаментом по противодействию киберпреступности МВД и департаментом полиции Карагандинской области, задержан 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
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