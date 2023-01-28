Чемпионат Греции. АЕК – «Перистери», «Панатинаикос» встретится с «Ионикосом»

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча. АЕК сыграет с «Перистери», «Панатинаикос» встретится с «Ионикосом».
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
Свежие комментарии