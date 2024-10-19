Патологоанатом Кугель: Синвар погиб от огнестрельного ранения в голову

Вскрытие тела лидера ХАМАС Яхьи Синвара показало, что он погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщает CNN со ссылкой на главного патологоанатома израильского национального центра судебной медицины в Тель—Авиве Чена Кугеля.
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