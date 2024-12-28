Какие мосты перекроют этой ночью в Архангельске?

Этой ночью мосты не помешают передвижению северян.Этой ночью мосты не помешают передвижению северян.Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 28 на 29 декабря Краснофлотский и Северодвинский мосты не перекрывают.
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