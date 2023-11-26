Песков: западные политики вряд ли радовались бы госпереворотам в своих странах

Политики США и Европы вряд ли радовались бы госпереворотам в своих странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту "России-1" Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал в своем Telegram-канале.
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