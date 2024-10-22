Клаксон
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Клаксон

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Chery представила летающий автомобиль

Chery представила летающий автомобиль

Прототип Land and Air Vehicle уже успешно пролетел тестовую дистанцию около 80 километров. Прототип летающего автомобиля компания Chery показала на собственной глобальной инновационной конференции, проходившей в Аньхое.

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