Chery представила летающий автомобиль

Прототип Land and Air Vehicle уже успешно пролетел тестовую дистанцию около 80 километров. Прототип летающего автомобиля компания Chery показала на собственной глобальной инновационной конференции, проходившей в Аньхое.
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