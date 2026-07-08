Появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол — сводка за 8 июля

Появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол. О действиях ВС РФ на одном из важнейших участков в Харьковской области в ночь на 9 июля сообщается в военной сводке телеграм-канала Readovka .
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