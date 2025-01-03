SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

Родри удивился словам Роналду о критике «Золотого мяча»: «Эти же журналисты раньше голосовали за него»

Родри удивился словам Роналду о критике «Золотого мяча»: «Эти же журналисты раньше голосовали за него»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о словах Криштиану Роналду, который недавно заявил, что «Золотой мяч» в 2024 году должен был получить вингер «Реала» Винисиус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх