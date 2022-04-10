Наиболее плодовитые сорта картофеля

Все сорта картофеля обладают различными характеристиками, вкусом и требованиями к агротехнике. Однако для огородников зачастую на первом месте стоит высокая урожайность, которую могут гарантировать следующие сорта: Аризона – относится к среднеранним сортам голландских селекционеров.
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