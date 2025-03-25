Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Почему 60 человек не смогли спасти из огненной ловушки

Близким погибших выплатили компенсацию, однако это мало утешает родителей, потерявших детей. Судебный процесс по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» завершился в октябре 2021-го, но для многих вопрос, кто ответственен за смерть 60 человек, по-прежнему открыт.