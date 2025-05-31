«Дипстейт всё сорвал». Американский суд подпилил тарифную дубинку Трампа

Торговые войны Дональда Трампа поставили США на грань очередного раскола. Скоро будет два месяца с так называемого «дня освобождения» Америки, когда Белый дом анонсировал введение широкомасштабных пошлин в отношении всех стран мира.
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