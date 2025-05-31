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«Дипстейт всё сорвал». Американский суд подпилил тарифную дубинку Трампа

«Дипстейт всё сорвал». Американский суд подпилил тарифную дубинку Трампа

Торговые войны Дональда Трампа поставили США на грань очередного раскола. Скоро будет два месяца с так называемого «дня освобождения» Америки, когда Белый дом анонсировал введение широкомасштабных пошлин в отношении всех стран мира.

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