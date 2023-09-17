Гендиректор газовых компаний Ингушетии получил государственную награду

Государственную награду за плодотворную работу на благо республики Ингушетия получил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов, 15 сентября сообщила пресс-служба компании.
Государственную награду за плодотворную работу на благо республики Ингушетия получил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов, 15 сентября сообщила пресс-служба компании.
Свежие комментарии