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Гендиректор газовых компаний Ингушетии получил государственную награду

Гендиректор газовых компаний Ингушетии получил государственную награду

Государственную награду за плодотворную работу на благо республики Ингушетия получил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Альберт Льянов, 15 сентября сообщила пресс-служба компании.

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