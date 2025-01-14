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Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 15 января 2025 года, запреты дня

Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 15 января 2025 года, запреты дня Марина Онегина15 января православные христиане отмечают несколько значимых событий: день памяти святого Сильвестра, Папы Римского, а также другие церковные праздники.

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