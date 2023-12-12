ПотушилиШкольников, которые потушили в Санкт-Петербурге Вечный огонь, выгонят из России. Об этом сообщила в пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.
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ПотушилиШкольников, которые потушили в Санкт-Петербурге Вечный огонь, выгонят из России. Об этом сообщила в пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.
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