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Tesla впервые встроила антенну Starlink в беспилотное такси Cybercab

Tesla впервые встроила антенну Starlink в беспилотное такси Cybercab

На схеме отмечен блок Starlink Integration, расположенный в крыше Cybercab рядом с обозначениями камер и других сенсоров / © Tesla Об этом компании сообщили в публикациях в социальной сети X, сопроводив их схематическим изображением беспилотного такси в разрезе.

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