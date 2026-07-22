Tesla впервые встроила антенну Starlink в беспилотное такси Cybercab

На схеме отмечен блок Starlink Integration, расположенный в крыше Cybercab рядом с обозначениями камер и других сенсоров / © Tesla Об этом компании сообщили в публикациях в социальной сети X, сопроводив их схематическим изображением беспилотного такси в разрезе.
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