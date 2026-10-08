Canada Slams Brakes On Euthanasia For Mental Illness Indefinitely, Then Votes Down Tory Bill To Ban It Outright Canada will not extend medically assisted death to people whose only condition is mental illness, Justice Minister Sean Fraser announced Wednesday, as CP24 reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым