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Zero Hedge

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Canada Slams Brakes On Euthanasia For Mental Illness Indefinitely, Then Votes Down Tory Bill To Ban It Outright

Canada Slams Brakes On Euthanasia For Mental Illness Indefinitely, Then Votes Down Tory Bill To Ban It Outright

Canada Slams Brakes On Euthanasia For Mental Illness Indefinitely, Then Votes Down Tory Bill To Ban It Outright Canada will not extend medically assisted death to people whose only condition is mental illness, Justice Minister Sean Fraser announced Wednesday, as CP24 reports.

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