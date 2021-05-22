Непутевые заметки

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Показываю разрушенное здание «Молодежного центра» в Волгограде, некогда считавшееся визитной карточкой города

Показываю разрушенное здание «Молодежного центра» в Волгограде, некогда считавшееся визитной карточкой города

Это здание видят практически все путешественники и туристы, прибывающие в Волгоград водным путем. Некогда современное и даже отчасти красивое здание Молодежного центра, или как его еще называли Дом молодежи, ныне находится в удручающем состоянии.

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