Показываю разрушенное здание «Молодежного центра» в Волгограде, некогда считавшееся визитной карточкой города

Это здание видят практически все путешественники и туристы, прибывающие в Волгоград водным путем. Некогда современное и даже отчасти красивое здание Молодежного центра, или как его еще называли Дом молодежи, ныне находится в удручающем состоянии.
Это здание видят практически все путешественники и туристы, прибывающие в Волгоград водным путем. Некогда современное и даже отчасти красивое здание Молодежного центра, или как его еще называли Дом молодежи, ныне находится в удручающем состоянии.
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