Гатилов назвал скандал вокруг эсэсовца в Канаде уроком для искажающих историю

Постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов назвал скандал вокруг 98-летнего украинского эсэсовца в Канаде уроком для тех, кто искажает историю.
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