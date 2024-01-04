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Иностранцы, заключившие военный контракт, смогут получить гражданство РФ — указ Путина

Иностранцы, заключившие военный контракт, смогут получить гражданство РФ — указ Путина

Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым гражданство РФ будут получать иностранцы, заключившие контракт на прохождение военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, а также члены их семей.

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