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Гленн Бейл: «Жить в России и Нидерландах – одинаково по расходам. Курс евро – 80 рублей, нормально. Когда по 50 – жить стоило дороже»

Гленн Бейл: «Жить в России и Нидерландах – одинаково по расходам. Курс евро – 80 рублей, нормально. Когда по 50 – жить стоило дороже»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил стоимость жизни в России и Нидерландах. – Где жить дороже: в России или Нидерландах? – Одинаково – то же самое выходит по расходам.

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