Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

Светский подход к испуганцам

7  января   Святейший  Патриарх   Кирилл  дал  рождественское  интервью      каналу  "Россия-1".  В  числе  всего  прочего   Святейшему  был   задан  такой  вопрос:- Как Вы знаете, есть у нас такие люди, которые не захотели стать сильнее и два года назад, в феврале 2022 года, стали уезжать из страны, — их все чаще называют «испуганцы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх