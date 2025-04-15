Трамп ответил на вопрос о «дедлайне» для Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине можно было предотвратить, но для этого необходимо было, чтобы экс-президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский проявили свою компетентность.
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