Группа «Би-2» отменила очередной концерт в России

Рок-группа «Би-2» в своем Telegram-канале сообщила об отмене своего очередного концерта. «К огромному сожалению, нам приходится отменить наше выступление в Томске, которое должно было состояться 16 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.
Рок-группа «Би-2» в своем Telegram-канале сообщила об отмене своего очередного концерта. «К огромному сожалению, нам приходится отменить наше выступление в Томске, которое должно было состояться 16 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.
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