БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Антон Бредихин: В качестве радикальной меры можно «пятую колонну» депортировать из страны ﻿

Антон Бредихин: В качестве радикальной меры можно «пятую колонну» депортировать из страны ﻿

Антон Бредихин   Идут следственные мероприятия в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов каналов в Telegram и YouTube, которые принадлежат бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан иноагентом).

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