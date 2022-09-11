Антон Бредихин: В качестве радикальной меры можно «пятую колонну» депортировать из страны ﻿

Антон Бредихин Идут следственные мероприятия в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов каналов в Telegram и YouTube, которые принадлежат бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан иноагентом).
Антон Бредихин Идут следственные мероприятия в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов каналов в Telegram и YouTube, которые принадлежат бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву (признан иноагентом).
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