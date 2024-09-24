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Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может оказаться рекордно низким в РФ

Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может оказаться рекордно низким в РФ

В 2024 году вылов тихоокеанских лососей может быть рекордно низким за последние два десятилетия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева.

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