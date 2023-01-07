WADA ждёт от России $1,267 млн взноса в 2023 году

Ежегодный взнос от страны выплачивает Министерство спорта РФ. фото: wada-ama.org Россия должна выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере $1 267 023, сообщает 7 января пресс-служба WADA.
Ежегодный взнос от страны выплачивает Министерство спорта РФ. фото: wada-ama.org Россия должна выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году обязательный ежегодный взнос в размере $1 267 023, сообщает 7 января пресс-служба WADA.
Свежие комментарии