"Получили полный контроль": Навку развели мошенники

Фигуристка Татьяна Навка стала жертвой мошенников. Об этом знаменитость сообщила в своих соцсетях.Как известно, у спортсменки есть в распоряжении два аккаунта в запрещенной сети – первый создан для личных целей, где Навка делится подробностями своей жизни и общается с поклонниками.