Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 967 подписчиков

"Получили полный контроль": Навку развели мошенники

"Получили полный контроль": Навку развели мошенники

Фигуристка Татьяна Навка стала жертвой мошенников. Об этом знаменитость сообщила в своих соцсетях.Как известно, у спортсменки есть в распоряжении два аккаунта в запрещенной сети – первый создан для личных целей, где Навка делится подробностями своей жизни и общается с поклонниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх