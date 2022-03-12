Царьград

2 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Чирков
    Ахмат - сила !!! ✌️🇷🇺Рамзан Кадыров пр...
  • Надежда Донцова
    Молодец, Рамзан Кадыров! Так держать!Рамзан Кадыров пр...
  • Геннадий Бережнов
    Не знаю, как это не предусмотрели?  Отсечь от моря возможно нужно было  в начале операции.Боевики нацформир...

Власти Казахстана опровергли слухи о проверке в отношении экс-посла в России

Власти Казахстана опровергли слухи о проверке в отношении экс-посла в России

Соответствующее заявление сделала субботу, 12 марта, пресс-служба Генпрокуратуры РК. При этом в ведомстве также призвали граждан доверять только официально информации и уделять излишнего внимания слухам, поступающим из непроверенных источников.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх