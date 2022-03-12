Власти Казахстана опровергли слухи о проверке в отношении экс-посла в России

Соответствующее заявление сделала субботу, 12 марта, пресс-служба Генпрокуратуры РК. При этом в ведомстве также призвали граждан доверять только официально информации и уделять излишнего внимания слухам, поступающим из непроверенных источников.
Соответствующее заявление сделала субботу, 12 марта, пресс-служба Генпрокуратуры РК. При этом в ведомстве также призвали граждан доверять только официально информации и уделять излишнего внимания слухам, поступающим из непроверенных источников.
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