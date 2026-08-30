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Рудковская объяснила переход 13-летнего сына в сборную Азербайджана

Рудковская объяснила переход 13-летнего сына в сборную Азербайджана

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о переходе их 13-летнего сына Александра в сборную Азербайджана.

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