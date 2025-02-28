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Велемудр. Мир тесен.

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Древние строения Атлантов

Древние строения Атлантов

Грандиозные сооружения, найденные в Крыму, а именно, комплекс из 7 пирамид, а также обнаруженные там же поблизости гигантские скелеты, напоминающие человеческие, дали новый виток в развитии неугасающего интереса о таинственном исчезновении Атлантиды.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Древние Анты считаются потомками Атлантов...
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22 час.
Igor Shumarin
Говоря об Атлантиде вспомните Э. Мулдашева. Который с помощью какой то компьютерной программы &quot;воскресил&quot; образ Атлантов (с характерным разрезом глаз и клапаном вместо носа), о чём и написал в книге &quot;От кого мы произошли?&quot;.
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18 час.
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