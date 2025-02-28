Древние строения Атлантов

Igor Shumarin

Говоря об Атлантиде вспомните Э. Мулдашева. Который с помощью какой то компьютерной программы "воскресил" образ Атлантов (с характерным разрезом глаз и клапаном вместо носа), о чём и написал в книге "От кого мы произошли?".