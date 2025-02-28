Грандиозные сооружения, найденные в Крыму, а именно, комплекс из 7 пирамид, а также обнаруженные там же поблизости гигантские скелеты, напоминающие человеческие, дали новый виток в развитии неугасающего интереса о таинственном исчезновении Атлантиды.
Древние строения Атлантов
Комментарии
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Александр Николаевич
Древние Анты считаются потомками Атлантов...
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22 час.
Igor Shumarin
Говоря об Атлантиде вспомните Э. Мулдашева. Который с помощью какой то компьютерной программы "воскресил" образ Атлантов (с характерным разрезом глаз и клапаном вместо носа), о чём и написал в книге "От кого мы произошли?".
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18 час.
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