От картин до футболок: горожанам представили выставку «Открыт закрытый порт Владивосток»

Спустя более трех недель после Дня города художники Приморья продолжают чествовать Владивосток. В галерее «Централь» 25 июля открылась третья выставка в рамках проекта «Владивосток: два стиля – один город».
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