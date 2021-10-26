Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    А не подготовят, то что? Пальчиком погрозит? А даже если и подготовят, но не выполнят? Про знаменитые "майские указы"...Путин дал правите...
  • Геннадий Бережнов
    Так немцы понимают США - ну не могут они управлять бизнесом. А вот Россия то должна больше поставлять и управлять, та...Вашингтон заявил,...
  • ВЛАДИСЛАВ
    30 лет нынешняя российская власть в засос целовалась с Западом, постоянно обижая при этом собственное население. Тепе...Растерянность Пут...

Сатановский перечислил, кому выгодно отделение Татарстана от России

Сатановский перечислил, кому выгодно отделение Татарстана от России

Политолог Евгений Сатановский считает отделение Татарстана от России вопросом времени. Он перечислил, кому это выгодно, и указал на политическую дилемму.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх