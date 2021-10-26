Сатановский перечислил, кому выгодно отделение Татарстана от России

Политолог Евгений Сатановский считает отделение Татарстана от России вопросом времени. Он перечислил, кому это выгодно, и указал на политическую дилемму.
Популярные статьи
- Шойгу изящно одернул немецкую коллегу после ее слов о сдерживании России
- Запад может потребовать проверки российских объектов химического оружия из-за дела Навального
- Энергокризис в ЕС: «Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность»
Свежие комментарии