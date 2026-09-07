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Пронедра

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В Стамбуле началась масштабная зачистка берегов Босфора

В Стамбуле началась масштабная зачистка берегов Босфора

Власти Стамбула приступили к беспрецедентной проверке застройки вдоль Босфора. Под особое внимание городских служб попали тысячи объектов недвижимости в одних из самых дорогих и престижных районов турецкого мегаполиса.

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