В Стамбуле началась масштабная зачистка берегов Босфора

Власти Стамбула приступили к беспрецедентной проверке застройки вдоль Босфора. Под особое внимание городских служб попали тысячи объектов недвижимости в одних из самых дорогих и престижных районов турецкого мегаполиса.
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