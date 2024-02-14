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Собянин: В этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

Собянин: В этом году приведем в порядок территории у 34 транспортных объектов

В столице продолжается работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), платформами Московской железной дороги и транспортными узлами.

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