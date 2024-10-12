Психолог рассказала, что делать при буллинге детей в школе

При буллинге в школе негативный опыт получают не только дети, над которыми издеваются, но и те, кто непосредственно участвует в травле или пассивно наблюдает за ней, рассказала в беседе со «Звездой» психолог Светлана Ященко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии