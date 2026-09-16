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Царьград

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AFP: В Судане обрушение шахты унесло жизни 82 человек

AFP: В Судане обрушение шахты унесло жизни 82 человек

На юге Судана обрушилась шахта, жертвой инцидента стали не менее 82 человек, 52 получили травмы. Спасательные операции длились всю ночь, но под завалами еще остаётся неизвестное количество людей.

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