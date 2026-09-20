Фиаско лидера дает шанс СКА

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат Обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» так мощно начал сезон, что многие стали уже на старте предрекать ярославцам третью победу подряд.
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