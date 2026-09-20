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Спорт Уик-Энд

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Фиаско лидера дает шанс СКА

Фиаско лидера дает шанс СКА

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионат Обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» так мощно начал сезон, что многие стали уже на старте предрекать ярославцам третью победу подряд.

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