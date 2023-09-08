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Вильфанд спрогнозировал заморозки в 11 регионах России

Вильфанд спрогнозировал заморозки в 11 регионах России

Заморозки с температурой воздуха до -1…-3°C ожидаются в ближайшие ночи сразу в нескольких российских регионах: Ленинградской, Мурманской, Тверской, Новгородской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Карелии и Алтайском крае.

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