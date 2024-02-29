В музее в Израиле удалены фотографии преступлений бандеровцев?

На «EUROMORE» опубликована новая запись немецкого журналиста, главного редактора издания «World Economy» Александра Сосновского: Коллеги, недавно в телеграмме прошла громкая информация о том, что в музее в Израиле – в Яд Вашем - были удалены фотографии преступлений бандеровцев.
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