Тяжлова: киберсилы США и ЕС помогают Украине в противостоянии с Россией

США и ЕС предоставляют помощь Украине в совершении кибератак, заявила представитель РФ Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
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