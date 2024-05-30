Cadillac показал американцам доступный электрический кроссовер Optiq

Модель Cadillac Optiq дебютировала в Китае в апреле этого года, а теперь выходит и на рынок США. Это среднеразмерный электрический вседорожник, в основе которого лежит архитектура Ultium — та же, на которой базируется и «старший» Lyriq.
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