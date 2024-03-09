Представлен Lynk & Co 07 EM-P — первый седан совместной разработки Volvo и Geely: размеры как у Toyota Camry, 593 л.с., полный привод и до 1400 км на баке бензина

В Китае состоялась официальная премьера седана Lynk & Co 07 EM-P — автомобиль построен на платформе CMA Evo, которая является ответвлением от платформы CMA (Compact Modular Architecture), на которой построен российский хит Geely Monjaro.
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