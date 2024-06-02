Отчисленный из МГУ студент Гулько не хочет возвращаться на Украину

Отчисленный из МГУ уроженец Одессы Сергей Гулько, который ранее был арестован за попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины и националистические публикации, уехал за рубеж и не планирует возвращаться на Украину.
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