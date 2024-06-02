РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Шадрин
    А родителям таких выпускников не следует принять меры? Во-первых, как видно на видео, никто их детей не обыскивал, не...Родители выпускни...
  • Evgeni Velesik
    А что вы будете делать когда ВКС России нанесут удар по Голландии? Вы же на коленях приползете за нашими ресурсами!В Британии заявил...
  • Юрис Хартманис
    А нам сбивать немецкие самолеты над польшейБундесвер разреши...

Отчисленный из МГУ студент Гулько не хочет возвращаться на Украину

Отчисленный из МГУ уроженец Одессы Сергей Гулько, который ранее был арестован за попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины и националистические публикации, уехал за рубеж и не планирует возвращаться на Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх