13 км автодороги восстанавливают в Нижнеилимском районе по просьбе местных жителей

На автодороге Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск в Нижнеилимском районе приводят в нормативное состояние два участка общей протяженностью 13 километров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в областном правительстве.
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