НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Испанская федерация хочет продлить контракт с де ла Фуэнте до 2030-го. Тренер выиграл ЧМ и Евро со сборной

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) собирается продлить соглашения с главным тренером национальной сборной Луисом де ла Фуэнте еще на два года – до чемпионата мира 2030 года, который пройдет в Испании , Португалии и Марокко, сообщает As.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии