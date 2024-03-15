Власти Смоленска утвердили индикаторы риска для аттракционов

В документе описаны три случая, сигнализирующих о возможных нарушениях С начала марта в Смоленской области зафиксированы индикаторы, по которым можно определить, насколько безопасна эксплуатация того или иного аттракциона.
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