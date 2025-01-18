Действия Киева по запрету русского языка не имеют смысла, так как на этом языке разговаривают люди. Мнение о бессмысленности подобных запретов высказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Бровчак, его слова приводит РИА Новости.
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