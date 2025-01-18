Пленный боец ВСУ заявил о бессмысленности запрета русского языка на Украине

Действия Киева по запрету русского языка не имеют смысла, так как на этом языке разговаривают люди. Мнение о бессмысленности подобных запретов высказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Бровчак, его слова приводит РИА Новости.