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ДумаТВ

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Нардеп Скороход предложила закрепить нейтралитет Украины в Конституции

Нардеп Скороход предложила закрепить нейтралитет Украины в Конституции

В Верховной раде предложили закрепить в конституции нейтральный статус Украины — соответствующий законопроект внесла депутат Анна Скороход.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименко

А разве до Майдана в конституции Укр... не был закреплен этот нейтральный статус? Проблема в том, что в этом недогосударстве изменить конституцию, как два пальца об асфальт, сегодня так, завтра иначе.