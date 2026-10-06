Нардеп Скороход предложила закрепить нейтралитет Украины в Конституции

В Верховной раде предложили закрепить в конституции нейтральный статус Украины — соответствующий законопроект внесла депутат Анна Скороход.
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А разве до Майдана в конституции Укр... не был закреплен этот нейтральный статус? Проблема в том, что в этом недогосударстве изменить конституцию, как два пальца об асфальт, сегодня так, завтра иначе.