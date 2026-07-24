Агент Киева пыталась подорвать автомобиль российского силовика в Москве - ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданку РФ, которая по заданию украинских спецслужб должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности, передает 24 июля телеграм-канал Украина.
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